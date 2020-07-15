جوزيبي كونتي : الاتحاد الأوروبي إما أن يفوز ككل أو يخسر ككل

أنسامد - 15 يوليو / تموز - صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم / الأربعاء / أن الاتحاد الأوروبي إما أن يفوز ككل أو يخسر ككل في مشروع صندوق التعافي الأوروبي من فيروس كورونا المستجد.



وقال كونتي أمام البرلمان الإيطالي على خلفية جدل بين دول جنوب وشمال أوروبا قبل قمة الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع حول هذه القضية : اليوم في الاتحاد الأوروبي إما أن نفوز جميعا أو نخسر جميعا معا، مشيرا إلى أن إيطاليا لن تقبل بتسوية رديئة بشأن الصندوق الجديد.



وقال كونتي في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت سابق من هذا الأسبوع بشأن محادثات صندوق الإنعاش في الاتحاد الأوروبي إن المفاوضات كانت صعبة للغاية، مشيرا إلى أنه حاول بطريقة طموحة تمثيل الهدف المشترك المتمثل في استجابة قوية ومنسقة من الاتحاد الأوروبي.



وقال كونتي إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعرض "الحلول وليس الأوهام والمخاوف". وقالت ميركل إنها تعتقد أنه قد يكون هناك اتفاق بعد قمة الاتحاد الأوروبي يومي الجمعة والسبت على الرغم من أن المواقف "متباينة جزئيا" في الوقت الراهن.



