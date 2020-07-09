إيطاليا ستراقب مياه الصرف لتتبع موجة جديدة محتملة لكورونا

أنسامد - 9 يوليو / تموز - أعلن المعهد الوطني للصحة في إيطاليا يوم الأربعاء، أن حكومة البلاد تخطط لمراقبة مياه الصرف بأنحاء إيطاليا، للبحث عن دلائل محتملة على أي تفش جديد لعدوى "كوفيد-19".



وسيركز مشروع مراقبة مياه الصرف في مرحلته الأولى التي تبدأ الشهر الحالي، على مواقع ذات أولوية مثل المنتجعات السياحية، وسيتوسع في أكتوبر المقبل، بشبكة مراقبة تمتد لجميع المدن الإيطالية.



وذكر المعهد الشهر الماضي، أن العلماء عثروا على آثار فيروس كورونا في مياه صرف أخذت من ميلانو وتورينو في ديسمبر 2019، مما يرجح فرضية أن "كوفيد-19" كان منتشرا في شمال إيطاليا قبل إعلان الصين عن أول حالة إصابة.



