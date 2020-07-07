السعودية : 49 وفاة و3392 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنسامد - 7 يوليو / تموز - أعلنت وزارة الصحة⁩ السعودية اليوم / الثلاثاء / تسجيل 3392 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩، و49 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي عدد حالات الاصابة بالمرض 217.108، فيما تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2017 حالة وفاة.



وأضافت أنه تم تسجيل 5205 حالات تعاف، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 154.839 حالة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 62.252، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 2268 حالة.



