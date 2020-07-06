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دي مايو يطالب الاتحاد الأوروبي باستعادة الأمن فى ليبيا
    أنسامد - 6 يوليو / تموز - طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي مايو، الإثنين، الاتحاد الأوروبي بأن يتصرف بشكل مناسب انطلاقاً من مسؤولياته، من أجل استعادة السلام والأمن في ليبيا.

    وأوضح دي مايو فى تصريحات صحفية أنه يجب استثمار كل ماهو متاح في الحوار السياسي الذي يعد الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى حل تفاوضي ودائم للأزمة الليبية".

    و قال دي مايو إن الاتحاد الأوروبي أعطى بالفعل إشارات مهمة في هذا الاتجاه من خلال عملية إيريني"، موضحاً أنه على قناعة بأنها ستسهم بشكل كبير في جهود تهدئة ليبيا، مشيرا إلى أنه يجب أن يستمر العمل لتعزيز الوجود الأوروبي هناك.

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