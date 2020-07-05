الوفاق الليبية: طيران أجنبي غادر وراء قصف قاعدة الوطية

أنسامد - 5 يوليو / تموز - قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية، صلاح النمروش، اليوم / الاحد / إن قاعدة الوطية الجوية تعرضت لقصف أمس نفذه "طيران غادر أجنبي" يدعم قائد الجيش الليبي.



وأضاف النمروش في بيان لعملية "بركان الغضب" أن القصف يمثل "محاولة بائسة ويائسة لتحقيق نصر معنوي، ردا على الانتصارات المتتالية التي حققتها قوات الوفاق على الارض"، مشيرا إلى أن الرد الرادع سيكون في الوقت والمكان المناسبين.



وتابع أن الطيران الأجنبي الداعم للمشير حفتر نفذ العشرات من الضربات الجوية منذ بدء حرب طرابلس في ابريل 2019، واستهدف مرافق مدنية وتسبب في مقتل مدنيين مواطنين وأجانب.



ونوه إلى أن الاستراتيجية العامة للمعركة هي السيطرة على كل تراب ليبيا "وسنعمل على رفع المعاناة عن أبناء شعبنا".



