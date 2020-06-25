لا تزال الحكومة تتمتع بالأغلبية على الرغم من انشقاق سيناتور

أنسامد - 25 يونيو / حزيران - صرح وزير شؤون العلاقات مع البرلمان، فيديريكو دينكان يوم أمس الأربعاء أن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لا تزال لديها أغلبية عاملة في البرلمان بعد أن عانت حركة 5 نجوم مؤخرا سلسلة من الانشقاقات.



إنسحبت السيناتور اليساندرا ريكاردي يوم الثلاثاء من حزب 5 نجوم - أكبر حزب في الائتلاف الحاكم - وانضمت إلى حزب الرابطة اليميني المعارض بقيادة ماتيو سالفيني .



وقال دينكا ل سكاي تي جي 24 " :قد فقدنا أمس عضوا آخر في مجلس الشيوخ ، والذي ذهب إلى الإتحاد وأنا آسف جدا لذلك ،".



"لكننا تجاوزنا أكثر من 160 من الأغلبية التي قرأتها في الصحف. وأضاف لدينا 170 عضوا في مجلس الشيوخ بأغلبية ثابتة. ليس لدينا مشكلة في الأرقام".



