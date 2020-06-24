دي مايو: سندافع عن ليبيا ضد أي محاولات تقسيم

انسامد - 24 يونيو - حزيران - أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، أن إيطاليا ستدافع عن ليبيا ضد أي محاولات تهدف لتقسيمها.



وتابع دي مايو: الوضع على الأرض في ليبيا يقلقنا، نخشى أن العمليات لتحرير سرت سوف تسبب قتال جديد وتوقع المزيد من الضحايا المدنيين.



وأشار دي مايو، خلال هذا المؤتمر الذي عقد في العاصمة الرومانية أن إيطاليا قدمت بالفعل رسائل اعتدال، وأن هذا كان محور حديثه خلال لقاءه مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، مؤكدا أن إيطاليا ستدافع عن ليبيا ضد أي محاولات للتقسيم.



وعقد وزير الخارجية الإيطالي مباحثات، مع نظيره الألماني، هايكو ماس في روما، تناولت الوضع في ليبيا وسبل دعم العملية إريني لوقف تدفق السلاح إلى الأراضي الليبية رغم الحظر المفروض من الأمم المتحدة.



