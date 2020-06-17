تقرير ايطالي-فيروس كورونا:ضرورة التزام الحذر

انسامد - 17 يونيو - حزيران - اشارت وزارة الصحة الايطالية الي تحسن حثيث في الاحوال الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وانخفاض اعداد الاصابات و الوفيات من جراء المرض.



في تقريرها الاخير حول اول اسبوع من شهر يونيو..اكدت الوزارة علي انه رغم ذلك يجب توخي الحذر لان الفيروس لم ينته بعد مما يتطلب ضرورة الاستمرار في الاجراءات الوقائية حتي تتم السيطرة عليه تماما .



و اشاد التقرير بفترة الاغلاق التام التي مرت بها البلاد و التي ساعدت بشكل كبير علي تحجيم الفيروس وطالب بضرورة الالتزام التام و الصارم بكافة الاجراءات الاحترازية للحد من خطر انتشار العدوي في جولة ثانية من الفيروس واشارالتقرير الي ضرورة زيادة وعي السكان و السعي السريع لتشخيص الحالات وعزل الايجابي منها وتحسين خدمات الحجر الصحي.



