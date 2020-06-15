وزير الصحة الإيطالي: لقاح ضد كورونا في الخريف

انسامد - 15 يونيو /حزيران - أعلنت إيطاليا السبت الماضي أن اللقاح ضد فيروس كورونا قد يبصر النور في الخريف المقبل. وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن اختبارات للقاح ضد الفيروس المستجد الذي أصاب أكثر من 7 ملايين انسان حول العالم، دخلت مرحلة متقدمة وقد يكون متاحا في الخريف المقبل.



إلى ذلك، أوضح أن بلاده وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت عقدا مع شركة "أسترازينيكا" من أجل تزويد المواطنين الأوروبيين بلقاح ضد الفيروس التاجي.



أوضح أن العقد يتضمن تسليم 400 مليون جرعة من لقاح تم تطويره مع جامعة أكسفورد، واضحى في مرحلة تجريبية متقدمة بالفعل، من المتوقع أن تنتهي في الخريف المقبل.



كما أعلن أنه سيتم توفير الدفعة الأولى من الجرعات بحلول نهاية هذا العام.



