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إسبانيا تعيد فتح الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي في 21 يونيو
    انسامد - 14 يونيو / حزيران - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ان إسبانيا ستعيد فتح حدودها مع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال في 21 من شهر يوينو الجاري.

    وأوضح سانشيز ان الحكومة قررت تقديم موعد إعادة فتح حدودها مع الدول الأوروبية باستثناء البرتغال وذلك بناء على طلب من البلد المجاور.

    وأشار إلى أنه سيتم إلغاء اجراءات الحجر الصحي لأولئك الذين يدخلون إسبانيا. من ناحية أخرى، سيتمكن المسافرون القادمون من دول ثالثة من الدخول لاسبانيا اعتبارًا من الأول من يوليو بناءً على الوضع الوبائي ومبدأ المعاملة بالمثل مع كل دولة.

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