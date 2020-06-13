إيطاليا تسجل 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا

انسامد - 13 يوينو / حزيران - سجلت إيطاليا، يوم أمس الجمعة، ارتفاعا طفيفا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 56 حالة مقابل 53 الخميس.



وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 56 حالة، وبلغ 34223 شخصا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير.



ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الوفيات اليومية بعد أيام من تراجعه، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 9 يونيو إلى 79 حالة، وفي 10 يونيو إلى 71، وفي 11 يونيو إلى 53 وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 163 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 236305.



