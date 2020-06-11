إيطاليا من اوائل الدول التي قد تنتج لقاح ضد فيروس كورونا

انسامد - 11 يونيو - حزيران - كشف والتر ريتشاردي ممثل إيطاليا لدى منظمة الصحة العالمية ومستشار وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبرانزا أن إيطاليا مرشحة بقوة ضمن اوائل الدول التي ستكون منتجة للقاح مضاد لفيروس كورونا.



وبين ريتشاردي في حوار في برنامج "أجورا" على قناة "Rai 3" أن أوروبا تسبق الولايات المتحدة بكثير في مسألة الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا، في إشارة إلى اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة Pomezia.



وتوقع ريتشاردي أن يتم انتاج جزء هام من هذا اللقاح المنتظر في إيطاليا، مضيفا: "نخطط لنكون بين الدول الرائدة" التي ستنتج هذا اللقاح.



وأشار ريتشاردي إلى أن العمل على اللقاح المذكور وصل إلى مراحل متطورة وبشكل أسرع، أكثر من اللقاحات الأخرى، لافتا إلى أنه "إذا صارت الأمور على ما يرام خلال الخريف والشتاء المقبلين، فسيكون لدينا الجرعات الأولى من لقاح ناجع ضد كوفيد-19، وبالتأكيد للإيطاليين".



وفيما يتعلق بتصريحات لمنظمة الصحة العالمية بأن العدوة نادرا ما تنتشر من خلال الأشخاص المصابين غير الحاملين للأعراض، أوضح ريتشاردي أن هذا رد غير صحيح وخاطئ للمنظمة، مشيرا إلى أن الفيروس ينتقل بشكل عادي دون أعراض، وهذا ما يميزه عن السارس ومارسا.



ينبه الممثل الإيطالي في منظمة الصحة إلى أن كورونا انتشر بشكل واسع في العالم خلال شهر واحد فقط، بينما الأوبئة الأخرى تحتاج من 6 شهور إلى عام من أجل الوصول لهذا الانتشار الواسع.



