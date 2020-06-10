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الحكومة الايطالية تبحث خطة التعافي الاقتصادي
    انسامد - 10 يونيو - حزييران - اجري رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي لقاءات ثنائية مع اعضاء حكومته للتباحث حول خطة تعافي الاقتصاد الايطالي من الاثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا و التي تتطلب مشاركة العاملين و النقابات و المعارضة .

    و اشارت المصادر الي توترات داخل الحكومة حول اسلوب دفع الاقتصاد .

    و تهدف الاجتماعات الي التوصل لخطة مناسبة ذات تمويل جيد تتيح للاقتصاد الايطالي الانتعاش المطلوب بعد الخسائر التي تسببت فيها ازمة فيروس كورونا .

    عقب الاجتماع صرح وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ان الحكومة الايطالية بصحة جيدة و ستتخطي كافة المشاكل واشار الي ان المناقشات كانت مفيدة خاصة و انها تتعلق بالمواقف التي تتخذها القوي السياسية و انها تتوصل في النهاية الي مواقف مشتركة .

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