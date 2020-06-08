عودة المستشفيات الايطالية لممارسة مهامها

انسامد - 8 يونيو - حزيران - من المقرر أن تعود المستشفيات الإيطالية إلى طبيعتها بعد حالة الطوارئ وتبدأ في تقديم الخدمات الصحية المؤجلة من مارس / آذار وحتي الآن.



قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا "اليوم نحن في مرحلة جديدة من هذا الوباءولكن علينا أن نركز اهتمامنا على جميع الأمراض الأخرى التي تم وضعها ، بطريقة أو بأخرى ، على المستوى الثاني (أثناء الطوارئ).



و اضاف لكن يجب أن نتوخى الحذر ولا نعتقد أن كل شيء قد انتهى وأن المعركة قد ربحت".



تم تعليق الملايين من الخدمات الصحية ، بما في ذلك دخول المستشفيات للحالات غير العاجلة والزيارات اليومية للمستشفيات ، خلال المرحلة الأولى من الطوارئ مثل المواعيد مع أطباء القلب وأخصائيي الحساسية وأطباء الجلد وأطباء العيون. وفقًا لما ذكرته المدرسة الثانوية لاقتصاد النظام الصحي وإدارته في جامعة كاتوليكا في روما ، تم تأجيل ما لا يقل عن مليون حالة دخول إلى المستشفى المخطط لها ، بما في ذلك عمليات جراحة العظام للافتراضات كما طالت قوائم الانتظار.



أعدت وزارة الصحة مبادئ توجيهية لـ "إعادة التنشيط التدريجي للأنشطة المخططة التي تم تأجيلها أثناء طوارئ فيروس كورونا في السلامة في المرحلة الثالثة لجميع الهياكل الصحية ، سواء كانت عامة أو خاصة.



وتوصي قواعد الإبعاد الاجتماعي باستخدام طرق دخول وخروج منفصلة من أجل ضمان الإبعاد الاجتماعي في المستشفيات والعيادات ، بالإضافة إلى طرق خاصة للمرضى المزمنين بشكل خاص.



