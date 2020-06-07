إيطاليا ترحب بالمبادرة المصرية لحل الازمة الليبية

انسامد - 7 يونيو / حزيران - رحبت إيطاليا اليوم / الأحد / بالمبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر لحل الازمة الليبية.



وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان لها : لطالما دعمت إيطاليا كل مبادرة يمكن، في حال تمت الموافقة عليها من جانب كافة الأطراف ووضعت في إطار عملية برلين، أن تفضي إلى حل سياسي للأزمة الليبية.



وأعربت الخارجية الايطالية عن أملها أن تشارك جميع الأطراف بحسن نية وبروح بناءة في استئناف مفاوضات 5 + 5 للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.



