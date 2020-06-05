دي مايو :المانيا تسمح باستئناف التدفقات السياحية إلى إيطاليا

انسامد - 5 يونيو / حزيران - قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن المانيا ستسمح باستئناف التدفقات السياحية إلى إيطاليا، بدءاً من 15 يونيو تقريبا.



وأضاف دي مايو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هيكو ماس في العاصمة الالمانية برلين أن الأمر " يتعلق بقرار يقوم على الولاء والشفافية تجاه إيطاليا، والذي نقدره، ويتوافق مع الوضع الصحي الحالي للبلاد".



وأشار وزير الخارجية الى أن "إيطاليا ملتزمة بالحفاظ على الشفافية القصوى من ناحية البيانات المتعلقة بالوباء"، وذلك "من خلال تحديثات يومية، للسماح لجميع المواطنين الألمان بزيارة إيطاليا بأمان تام".



ومن جانبه، قال وزير الخارجية الالماني : علينا الخروج من هذه الأزمة بشكل مشترك ومحاولة دعم بعضنا البعض وأن نكون متضامنين فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي. نحن مصممون بشدة على عدم التخلي عن أي دولة أوروبية.



