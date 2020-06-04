دي مايو:إيطاليا على استعداد لاستقبال السياح الأجانب

أنسامد - 4 يونيه - حزيران - أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن بلاده مستعدة لاستقبال السياح الأجانب على أراضيها، بعد الإغلاق الذي فرضته البلاد منذ مارس الماضي للسيطرة على وباء كورونا المستجد.



ويستهل وزير الخارجية، سلسلة من الاجتماعات مع نظراءه الأوروبيين بهدف التأكيد أن بلاده على استعداد لاستقبال السياح الأجانب، في ظروف آمنة.



وأوضح الوزير أنه بداية من اليوم، سوف تبدأ سلسلة من الاجتماعات مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وقد وصل وزير الخارجية الفرنسي، جان آيف لودريان إلى روما واجري محادثات مع نظيره الايطالي.



وتابع الوزير بأنه سيجري زيارة إلى ألمانيا الجمعة المقبلة، يعقبها زيارة إلى سلوفينيا في اليوم التالي، قبل أن يتجه إلى اليونان الثلاثاء المقبل.



وأوضح دي مايو أن الهدف من هذه الاجتماعات هو إظهار استعداد إيطاليا لاستقبال السياح في أمان كامل وبحد أعلى من الشفافية.



وعلى حسابه على فيسبوك، كتب دي مايو،:"استقبال السياح يعني إعادة تشغيل الاقتصاد، واعطاء الفرصة للحرفيين والتجار ورواد الأعمال والفنادق للعمل، سنستمر بأقصى الجهود".



