ايطاليا:اعادة فتح السفر بين الاقاليم المختلفة

انسامد - 3 يونيو - حزيران - بعد حوالي ثلاثة أشهر وحوالي 33500 حالة وفاة بفيروس كورونا ، أصبح الإيطاليون أحرارًا مرة أخرى في التحرك والسفر داخليا من منطقة إلى أخرى اعتبارًا من اليوم الأربعاء.



وقال وزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوتشيا "لقد قمنا بذلك واخذنا القرار بفتح السفر الداخلي ، بفضل التضحيات التي قدمها الجميع".



واضاف لقد حان الوقت الآن للتركيز على حماية الاقتصاد و الحفاظ علي الوظائف". ومع ذلك ، لم يتم هزيمة فيروس كورونا ، حيث تم الإبلاغ عن 55 حالة وفاة أخرى يوم الثلاثاء و 318 حالة جديدة في إيطاليا بزيادة 140 حالةعن المسجلة يوم الاثنين.



