إيطاليا تحتفل بالذكري 72 ليوم الجمهورية

انسامد - 2 يونيو - حزيران - احتفلت إيطاليا بذكرى يوم الجمهورية التى تحل يوم 2 يونيو من كل عام، باعتباره يومًا تاريخيًا يُخلد ذكرى الاستفتاء الدستورى الإيطالى عام 1946، والذى دُعى فيه الايطاليين إِلى صناديق الاقتراع لاتخاذ قرار بشأن شكل الحكومة بعد الحرب العالمية الثانية وسقوط الفاشية الإيطالية.



وقدمت القوات الجوية وجنود المشاة الإيطالية عروضًا عسكرية احتفالًا بيوم الجمهورية الإيطالية، فيما حضر الحفل قادة الدولة وكبار المسئولين والسياسيين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريللا، ورئيس الوزراء جيوسيبى كونتى، ورئيس مجلس الشيوخ ماريا إليزابيتا ألبيرتى كاسيلاتى، ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، ورئيس المحكمة الدستورية الإيطالية جورجيو لاتانزى، وزير العمل والصناعة فى إيطاليا ونائب رئيس الوزراء لويجى دى مايو، وعضو الحزب الديمقراطى إيتورى راتو، ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، ووزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، هذا إلى جانب رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تاجانى.



