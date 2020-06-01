السراج ولو دريان يبحثان هاتفيا وقف الاعمال العدائية

انسامد - الاول من يونيو - حزيران - أجرى وزير الخارجية الفرنسي " جان ايف لو دريان " اليوم الاحد محادثات هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي " فايز السراج " تم التطرق خلالها الى ضرورة العمل لاجل وقف الاعمال العدائية على طرابلس سريعًا. وافاد المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في منشور له اطلعت عليه وكالة الانباء الليبية بأن المحادثات تناولت تفعيل مخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في بداية السنة حول دعم المسار السياسي والاقتصادي والعسكري، بالاضافة إلى ضرورة وضع حد للتدخلات الاجنبية في ليبيا والعمل على بناء الدولة المدنية الديمقراطية.



