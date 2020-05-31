البابا فرنسيس:كل شيء سيكون مختلفا بعد وباء كورونا

أنسامد - 31 مايو / أيار - قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إن "كل شيء سيكون مختلفا" بعد وباء فيروس كورونا المستجد، الذي ستتجاوزه البشرية بشكل إما "أفضل أو أسوأ"، بحسب قوله.



وأشار في رسالة بالفيديو باللغة الإسبانية بمناسبة عيد العنصرة : عندما نتجاوز هذا الوباء، لن نتمكن من الاستمرار فيما كنا نفعله، وبالشكل الذي كنا نفعله. لا، كل شيء سيكون مختلفا.



وتابع: من التجارب الكبرى للإنسانية، ومن بينها هذا الوباء، سنخرج بشكل أفضل أو أسوأ. إن الأمر ليس سيان، مؤكدا : نحن بحاجة إلى الروح القدس لإعطائنا أعينا جديدة، وفتح عقولنا وقلوبنا لمواجهة اللحظة الحالية والمستقبل بالدروس المستفادة: نحن إنسانية واحدة.



لا أحد ينقذ نفسه بنفسه.



وأردف قائلا: كل هذه المعاناة لن تفيد بشيء إذا لم نقم ببناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، وليس بالقول بل بالفعل، داعيا إلى وضع حد لوباء الفقر العالمي.



