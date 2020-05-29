ڤيسكو:تراجع كبير في الناتج المحلي الاجمالي لايطاليا

أنسامد - 29 مايو / أيار - قال محافظ البنك المركزي الايطالي، إينياتسيو ڤيسكو اليوم / الجمعة / إنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي لايطاليا في نهاية العام الحالي تراجعا كبيرا بمعدل 9% الى 13% بسبب جائحة فيروس كورونا.



وتابع فيسكو : حالة عدم اليقين قوية اليوم، ولكن كما يقول الكتيرون، سوف نتخطاها معًا، داعيا إلى التزام جماعي ملموس بدلا من التفاؤل الشكلي.



وأضاف : نحن بحاجة إلى علاقة جديدة بين الحكومة والشركات والاقتصاد الحقيقي والمالي والمؤسسات والمجتمع المدني، قد لا نسميها كما يقال:عقد اجتماعي جديد. ولكن أيضًا من هذا المنظور، من الضروري المضي قدما في نقاش منظم وإحياء حوار بناء.



وأردف قائلا : يجب على كل دولة استخدام الموارد التي توفرها المؤسسات الأوروبية بشفافية، وقبل كل شيء بكفاءة. وحذر ڤيسكو من أن الصناديق الأوروبية لا يمكن أن تكون مجانية أبدا لأن الديون الأوروبية هي ديون الجميع.



