إيطاليا تحصل على 172.7 مليار يورو من صندوق التعافي الأوروبي

أنسامد - 28 مايو / ايار- صرحت مصادر مطلعة لوكالة أنسا الإيطالية يوم أمس الأربعاء أن إيطاليا ستحصل على 172.7 مليار يورو من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو لمواجهة حالة جائحة الفيروس التاجي ، إذا تمت الموافقة على خطة المفوضية الأوروبية.



وقالت المصادر إنه سيتم منح حوالي 81.087 مليار دولار كمساعدة و 90.938 قرضا.



وقال مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية باولو جنتيلوني يوم الأربعاء إن "المفوضية تقترح صندوقا للتعافي بقيمة 750 مليار يورو يضاف إلى الأدوات المشتركة التي تم إطلاقها بالفعل.



وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي السابق "(إنها) نقطة تحول أوروبية لمواجهة أزمة غير مسبوقة".



