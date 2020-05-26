مايو:نعمل مع الاتحاد الاوروبي لاستئناف السياحة منتصف يونيو

انسامد - 26 مايو - ايار - اعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الثلاثاء إن الحكومة تعمل في اطار خطة للاتحاد الأوروبي بأسره لإعادة استئناف السياحة مع تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا عبر القارة.



وقال دي مايو لتلفزيون راي "نعمل من أجلنا جميعا لنبدأ من جديد معا في أوروبا في 15 يونيو".



واشار "تهدف ألمانيا إلى إعادة فتح أبوابها في 15 حزيران (يونيو) ، لتنصح الناس بأن بإمكانهم الذهاب إلى بلدان أخرى.



واكد ان ايطاليا ستنعمل مع النمسا و دول أوروبية أخرى لفتح الابواب لاستئناف الحركة السياحية في القارة.



