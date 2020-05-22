ليبيا: الأمم المتحدة تتابع بقلق الحشود العسكرية حول ترهونة

أنسامد - 22 مايو / أيار- قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم / الجمعة / إنها تتابع بقلق كبير التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول مدينة ترهونة.



وفي بيان لها نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ذكرت البعثة جميع الأطراف بواجباتهم وفق قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، كما حذرت من ارتكاب أي أعمال انتقامية تستهدف المدنيين.



كما حذر البيان من اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة، داعية إلى وقف التصعيد العسكري وتغليب الخيارات السلمية.



