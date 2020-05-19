دي مايو:إيطاليا مستعدة لاستقبال السياح

أنسامد- 19 مايو- آيار- أكد وزير الخارجية الإيطالية، لويجي دي مايو أن بلاده مستعدة لاستقبال السياح الأوروبيين بداية من 3 يونيه، مشددا أنه ليس من المقبول وجود "قائمة سوداء" بين البلدان الأوروبية.



وخلال قمة بخاصية الفيديو كونفرانس، مع نظراءه من العديد من البلدان الأوروبية، من بينهم ألمانيا والنمسا، دعا رئيس الدبلوماسية الإيطالية، البلدان الأوروبية إلى تغيير نهجها فيما يتعلق بملف السياحة، محذرا من أن قطاعات السياحة في جميع البلدان الأوروبية وليس في إيطاليا فقط، سوف تتكبد خسائر اقتصادية فادحة.



وأشار دي مايو أن إيطاليا سوف تحذف أسماء دول أوروبية من قائمة الدول التي يحذر على مواطنيها زيارتها، مما يعني أن بلدان أوروبية سوف تخرج من قائمة المقاصد التي تحذر وزارة الخارجية الإيطالية زيارتها.



وبين دي مايو أن بلاده تتوقع خطوة مماثلة من الدول الأوروبية، لاسيما تلك الدول التي تعهدت من قبل بالقيام بهذا الإجراء.



وعقب هذه القمة، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، للصحفيين إن بلاده ستتابع محادثاتها مع إيطاليا وإسبانيا التي يفرض ضدهما بعض القيود، باعتبارهما أكثر الدول التي عصف بهما فيروس كورونا.



وحضر القمة وزراء الخارجية من ألمانيا والنمسا وكرواتيا وقبرص واليونان وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا، وكذلك وزير الخارجية الإيطالي.



