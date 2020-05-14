وزيرالخارجيةالإيطالية:دعم عملية إيرني بفرقة مكونةمن500وحدة

انسامد - 14 مايو - ايار - كشف وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن فرقة مكونة من 500 وحدة، وسفينة بحرية وثلاث طائرات، سوف ينضمون إلى العملية "إيريني" التي يطلقها الاتحاد الأوروبي، لمراقبة الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة، على توريد السلاح إلى ليبيا.



وبين دي مايو أن هذه المشاركة لا تزال قيد التقييم، وتنتظر ضوء أخضر من مجلس النواب، مشيرا إلى أن مرسوم بخصوص هذه الفرقة سوف يُعرض على مجلس الوزراء الإيطالي خلال الأيام المقبلة، قبل إرساله إلى البرلمان.



وفي 31 مارس، تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بإطلاق عملية إيريني، التي تهدف إلى مراقبة الحدود البحرية الليبية لمنع دخول أي أسلحة تفاقم من الازمة في هذه الدولة على الجانب الأخر من البحر المتوسط.



