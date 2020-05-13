ايطاليا:فتح التحقيق في التهديدات ضد سيلفيا رومانو

انسامد - 13 مايو - ايار - فتحت مدعية مكافحة الإرهاب في ميلانو تحقيقا في التهديدات الموجهة ضد سيلفيا رومانو ، عاملة الإغاثة الإيطالية الشابة التي اختطفت في كينيا في نوفمبر 2018 وأطلق سراحها متشددون إسلاميون في الصومال السبت الماضي بعد اعتناقها الإسلام.



أصبحت رومانو مسلمة أثناء أسرها مع جماعة الشباب وغيرت اسمها الي عائشة.



لقد تعرضت للكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تحولها ، وفشلها في التحدث عن الشباب ، وارتدائها الزي الاسلامي.



يوم الثلاثاء ، نشرت نيكو باسو عضو مجلس مدينة "البندقية" اليمينية في أسولو علي صفحتها علي فيسبوك ، صورة لسيلفيا بعنوان "علقوها" ، ولكنها ازالته بعد وقت قليل من النشر.



عادت رومانو التي تبلغ من العمر 25 سنة ، إلى منزلها في ميلانو يوم الاثنين بعد أن قالت إنها عوملت "باحترام" أثناء أسرها.



ويعتقد أن أجهزة المخابرات التركية لعبت دورًا في إطلاق سراحها.



قالت الشرطة الإيطالية إنها قد تحتاج إلى نوع من الحماية.



و من جانبهاأغلقت رومانو يوم الثلاثاء حسابها على فيسبوك وملفها الشخصي بعد موجة الكراهية التي تعرضت لها.



