انخفاض الاصابات بفيروس كورونا في ايطاليا

انسامد - 11 مايو - ايار - قالت إدارة الحماية المدنية الايطالية أن حصيلة القتلى الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا ارتفعت إلى أكثر من 30.000 حيث وصل عدد القتلى إلى 30.201 ، بارتفاع 243 في اخر 24 ساعة.



وبلغت الزيادة اليومية ليوم الخميس 274..وقالت الوزارة إن 87961 شخصًا مصابون بفيروس كورونا في إيطاليا ، بانخفاض 1663 في اليوم الواحد. كان انخفاض الخميس 1904.



وقالت ان 99023 شخصا تعافوا من الفيروس ، بزيادة 2747. كان ارتفاع الخميس 3031. ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي في إيطاليا ، بما في ذلك المتوفى والمتعافين والمصابين حاليًا ، بمقدار 1327 إلى 217.185. كان ارتفاع الخميس 1401.



وقالت الإدارة إن 1168 مريضا بفيروس كورونا في إيطاليا في العناية المركزة ، أقل بـ 143 عن الخميس ، مع استمرار الاتجاه نحو الانخفاض .



في لومباردي انخفض المرضى في العناية المركزة بنسبة 80 الي400.



