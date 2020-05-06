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ايطاليا:تراجع عدد المصابين بفيروس كورونا
    انسامد - 6 مايو - ايار - قالت إدارة الحماية المدنيةأن 98467 شخصًا مصابون حاليًا بفيروس كورونا في إيطاليا ، أقل بـ 1513 عن الاثنين. وقالت الإدارة إن 29315 شخصًا ماتوا بسبب الفيروس ، بزيادة 236. وفي ست مناطق - أومبريا ، وساردينيا ، وفالي داوستا ، وكالابريا ، وباسيليكاتا ، وموليز - لم تحدث وفيات على مدار 24 ساعة.

    وقال ان 85231 شخصا تعافوا اليوم من الفيروس في ايطاليا بزيادة 2352 عن يوم الاثنين.

    بلغ العدد الإجمالي للحالات في إيطاليا ، بما في ذلك المتوفىين والمصابين حاليًا والذين شفوا ، 213.013 ، بزيادة 1075.

    وقالت إدارة الحماية المدنية في تقرير عن استمرار الاتجاه التنازلي، إن عدد مرضى الفيروس حاليا في العناية المركزة في إيطاليا هو 1427 ، أقل بـ 52 مقارنة بيوم الاثنين.

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