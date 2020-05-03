البابا فرنسيس يؤكد على التعاون الدولي لمكافحة كورونا

أنسامد - 3 مايو / ايار - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم / الاحد / إلى تعاون علمي دولي لاكتشاف لقاح لوباء فيروس كورونا​ المستجد، متقدّما بالشكر لجميع من يقدمون خدمات جوهرية في شتى أرجاء ​العالم​.



وقال ​البابا فرنسيس​، خلال عظته الأسبوعية: يجب على كل دول العالم أن توفر أي لقاح ناجح لكورونا في كل أنحاء العالم بدون استثناء، مؤكدا ضرورة توحيد الإمكانيات العلمية بطريقة شفافة ومحايدة لإيجاد لقاحات وطرق للعلاج.



كما شدد على أنه من الضروري أيضا ضمان إتاحة الوصول إلى التقنيات الضرورية على مستوى العالم والتي تسمح لكل مصاب بالعدوى في أي مكان من العالم بتلقي العلاج اللازم.



