جوزيبي كونتي: رفع اجراءات الحجر الصحي إذا تراجعت الاصابات

أنسامد في الأول من مايو / أيار- قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم / الجمعة / إن الحكومة الايطالية قد ترفع اجراءات الاغلاق الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في حالة تراجع معدلات الاصابة بالوباء.



وكتب كونتي في منشور عبر صفحته في موقع " فيس بوك" للتواصل الاجتماعي ردا على رسالة من صاحب أحد صالونات تصفيف الشعر: أنا متأكد من أنه من خلال احترام القواعد المعتمدة، يمكن أن يتباطأ منحنى العدوى بشكل كبير في بعض المناطق. ويمكن استئناف بعض الأنشطة في وقت أبكر مما هو متوقع مثل أنشطتكم: إذا قللنا من خطر الإصابة بالفيروس مع احترام بروتوكولات الأمان، سيعود العديد من العملاء إلى قص شعرهم دون أن يمنعهم الخوف. وتابع: عالم العمل على المحك. يعاني الكثيرون من هذه الحالة الطارئة بقلق، ما بين أنشطة مغلقة وفرص عمل معرضة للخطر. عمل الكثيرون في أشد حالات الطوارئ حدةً لضمان توفير المساعدة والإنقاذ والسلامة والسلع الأساسية.



وأشار إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص سيعودون إلى العمل يوم الاثنين بفضل النتائج الأولى لتدابير الاحتواء مع الاعتماد على تطبيق بروتوكولات صحية صارمة.



