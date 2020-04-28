كونتي:شروط العودة للحياة الطبيعية ليست متوفرة بعد

انسامد - 28 ابريل - نيسان - دافع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي عن خطة حكومته للمرحلة الثانية من طوارئ فيروس كورونا خلال زيارة إلى لومباردي ، المنطقة الأكثر تضرراً من كوفيد 19 ، بعد أن تعرضت مطالب العودة التدريجية الي الحياة الطبيعية في إيطاليا للهجوم و الانتقاد من العديد من الجهات ، بما في ذلك أحزاب المعارضة والجماعات الدينية.



وقال كونتي: "كنا نأمل جميعاً في العودة إلى الوضع الطبيعي قريباً ، لكن الظروف الضرورية للعودة إلى الحياة الطبيعية ليست متوفرة بعد" شيرا الي ضرورة ان نعي ذلك جيدا و نواجه انفسنا به.



وأضاف في مقابلة نشرت في عدد اليوم من صحيفة لا ستامبا ، أنه يعتقد أن حكومته قدمت أفضل اجراءات ممكنة في الظروف الصعبة وانه غير نادم مطلقا علي اي تصرف قام به .



