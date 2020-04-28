كونتي:شروط العودة للحياة الطبيعية ليست متوفرة بعد

انسامد - 28 ابريل - نيسان - دافع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي
كونتي عن خطة حكومته للمرحلة الثانية من طوارئ فيروس كورونا خلال
زيارة إلى لومباردي ، المنطقة الأكثر تضرراً من كوفيد 19 ، بعد أن
تعرضت مطالب العودة التدريجية الي الحياة الطبيعية في إيطاليا
للهجوم و الانتقاد من العديد من الجهات ، بما في ذلك أحزاب
المعارضة والجماعات الدينية.
وقال كونتي: "كنا نأمل جميعاً في العودة إلى الوضع الطبيعي قريباً
، لكن الظروف الضرورية للعودة إلى الحياة الطبيعية ليست متوفرة
بعد" شيرا الي ضرورة ان نعي ذلك جيدا و نواجه انفسنا به.
وأضاف في مقابلة نشرت في عدد اليوم من صحيفة لا ستامبا ، أنه يعتقد
أن حكومته قدمت أفضل اجراءات ممكنة في الظروف الصعبة وانه غير نادم
مطلقا علي اي تصرف قام به .