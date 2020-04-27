سبيرانزا:انخفض منحني الاصابة يالفيروس.. لكن الحذر ضروري

انسامد - 27 ابريل - نيسان - قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا أن
منحنى عدوى فيروس كورونا "انخفض ، يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل
بثقة ، ولكن بحذر أيضا".
وقال "الفيروس لا يزال موجودا ، يجب ألا نعتقد أن المعركة قد
انتهت".
وقال رئيس المعهد العالي للصحة ، سيلفيو بروزافيرو ، إن "الوضع
الوبائي قد تحسن بشكل ملحوظ" وأن عدد حالات كوفيد-19 "ينخفض في كل
مكان" مع انخفاض مؤشر العدوى إلى 0.2-0.7 ، ولكن لا تزال هناك حاجة
"للحذر" عند إعادة الفتح بعد الإغلاق.
وفي الوقت نفسه ، أعاد المستشفى في كودونيو ، في لومباردي ، جناحه
لجراحة العظام الي العمل واعلن جناح خال من مرضي فيروس كورونا ،
وهو نفس المكان الذي تم فيه علاج أول مريض بالفيروس في إيطاليا
قبل شهرين والذي تم استخدامه لإيواء مرضى الفيروس .