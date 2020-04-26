إيطاليا:كونتي يعد بإعادة فتح المدارس في سبتمبر

أنسامد - 26 ابريل / نيسان - تعهد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بإعادة فتح المدارس في سبتمبر لـ"عدم تعريض صحة الأولاد" للخطر.



وقال في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" نشرتها اليوم الاحد: نفكر بالطبع بالمدارس وسيعاد فتحها في سبتمبر. لكن كل السيناريوهات التي أعدتها لجنة خبراء كانت تتوقع مخاطر عالية لانتقال العدوى في حال إعادة فتح المدارس.



كانت الحكومة الايطالية أغلقت المدارس والجامعات ومراكز الرعاية النهارية في جميع أنحاء البلاد منذ 5 مارس الماضي للسيطرة على وباء فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الايطالي إنه يمكن استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية المهمة قريبا، ربما خلال الأسبوع المقبل ، بما في ذلك قطاعي الإنتاج والتصنيع.



