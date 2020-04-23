إيطاليا.. أجهزة التنفس أكثر من مرضى كورونا

انسامد - 23 ابريل - نيسان - أعلن دومينيكو أركوري، مفوض الطوارئ بمنطقة لومبارديا شمالي إيطاليا، أن البلاد باتت تمتلك أجهزة تنفس صناعي أكثر من المرضى الذين يعانون من عدوى فيروس كورونا في العناية المركزة، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي الوباء.



وقال أركوري للصحفيين اليوم الثلاثاء: "هذا يمنحنا القوة للمضي قدما. يوجد حاليًا حوالي 2500 مريض يتلقون رعاية مكثفة بعد إصابتهم بالفيروس".



وأضاف أركوري: "كنا نواجه كربا في كل ليلة، إلى أين نرسل هذه الأجهزة التي في النهاية تنقذ الأرواح، عندما لا يكون هناك ما يكفي من أجهزة التنفس لأولئك الذين يحتاجون إليها".



وقال إنه سيحافظ على هذا الوضع طوال حياته، قائلا: "لا أتمنى أن يعاني أي شخص آخر من معضلة اختيار المستشفى الذي يستقبله".



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ويوجد في إيطاليا أكبر عدد من الوفيات في أوروبا، قد وصل حتى الآن إلى أكثر من 24 ألف حالة وفاة، وقد غمرت المستشفيات في الأسابيع الأولى، خاصة في مناطق الشمال حيث سُجلت معظم الحالات المعروفة.



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تاريخ من فترات بلا زعيم شهد تاريخ كوريا الشمالية فترات لم يكن لدى البلاد أي رئيس أو خليفة للرئيس، وكانت الأولى قبل أن يتم تعيين كيم جونغ سونغ، جد كيم جونغ أون، رئيسا في أوائل السبعينيات، والثانية عندما توفي والده كيم جونغ إيل في عام 1994، حينها ظل منصب الرئيس شاغرا دون تولي أي شخصية لهذا المنصب، والفترة الثالثة منذ عام 2011 أي منذ تولى الرئيس كيم جونغ أون الرئاسة وحتى يومنا هذا.



ففي عام 1994، كانت الطريقة الآمنة لاختيار خلف للرئيس هي قبول اختيار كيم جونغ إيل رئيسا للبلاد، بينما في عام 2011، فقد تم اختيار كيم جونغ أون، بناء على رغبة والده بعد ظهور الابن على الساحة السياسية في عام 2009.



وأشار تقرير نشره موقع "نورث كوريا نيوز" المتخصص بالشأن الكوري، إلى أنه عندما توفي الرئيس كيم إيل سونغ في 1994، أصبح منصبه شاغرا، ولم يتقدم أي من نواب الرئيس الأربعة لشغل المنصب، وعندما توفي الرئيس كيم جونغ إيل عام 2011، أيضا لم يتدخل نائب الرئيس جانغ سونغ تايك، على الرغم من رغبته في ذلك.



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وبالنظر إلى أن اثنين من الأعضاء الثلاثة في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب فهم من كبار السن، يبدو أن العضو الثالث، أي رئيس إدارة التنظيم والتوجيه تشوي ريونغ هاي، هو المرشح الأكثر منطقية ليحل محل كيم.



ولكن سيواجه نائب الرئيس تشوي ريونغ هاي، أو أي خليفة آخر، أحد خيارين، فهل يجب أن يتولى السلطة هو بذاته أو يقوم بتنصيب شخصية أخرى من عائلة كيم، وفي هذه الحال فإن شقيقة الرئيس كيم يو جونغ هي الخيار لتولي المنصب، من أجل الحفاظ على تقاليد حكم الأسرة.



ويؤكد تاريخ كوريا الشمالية السياسي فرضية الخيار الثاني في تولي منصب الرئيس وهو الأكثر واقعية، فعندما تم تنصيب كيم جونغ أون كرئيس، راود بعض المسؤولين الأقوياء - مثل جانغ سونغ تايك وربما نائب المارشال ري يونغ هو - أحلام السيطرة عليه، لكن الحلم انتهى بوفاتهم المفاجئة.



من هي كيم يو جونغ؟ بدأ الاهتمام بكيم يو جونغ في وسائل الإعلام الغربية، عندما كانت تظهر على المشهد السياسي في كوريا الشمالية بين الحين والآخر، حيث كانت تطل إلى جوار الزعيم كيم جونغ أون في زياراته الرسمية أو في المناسبات الوطنية.



وكيم يو جونغ هي الشقيقة الصغرى للزعيم الحالي والابنة الصغرى للزعيم السابق كيم جونغ إيل من زوجته الثالثة الراقصة السابقة كو يونغ هوي، ولفتت أنظار الإعلام بقوة العام الماضي عندما زارت كوريا الجنوبية ضمن الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لتصبح أول عضو من أسرة كيم الحاكمة تزور الجارة الجنوبية في تاريخ الكوريتين.



ووجه كيم يو جونغ، ليس جديدا على الساحة السياسية في كوريا الشمالية، فقد بدأت المشوار مع والدها كيم جونغ إيل عندما خدمت في الحكومة، قبل تعيينها في عام 2014 نائب مدير إدارة الدعاية تحت إدارة شقيقها.



ومنذ وفاة كيم جونغ إيل، يبدو أن كيم يو جونغ أصبحت أقرب المقربين للزعيم الكوري الشمالي، وهي علاقة بنيت على أخوة وزمالة دراسية في سويسرا.



ونظرا لأن السلطات الكورية الشمالية تفرض عقوبات صارمة على نشر معلومات شخصية عن أي من أفراد الأسرة الحاكمة، فإنه لا يعرف الكثير عن كيم يو جونغ، ولكن تشير التقديرات إلى أنها ولدت في 26 سبتمبر 1987 لأم من أصل ياباني، وأنها نشأت في ظل تربية متشددة في بيونغيانغ، إلى جانب شقيقيها كيم جونغ تشول وكيم جونغ أون.



وفي العام 1996، أرسلت كيم يو جونغ، مثل أخويها، إلى سويسرا لتلقي التعليم، حيث يضمن ذلك لأبناء الزعيم الكوري الشمالي البقاء بعيدا عن أعين المتطفلين، وعدم الظهور كثيرا في المجتمع المنغلق.



وبينما يصعب الوصول إلى تفاصيل بشأن تعليمها، إلا إن ثمة معلومات ملفتة، منها أنها استخدمت "أسماء تعليمية" مستعارة مثل "يونغ سون" و"باك مي هيانغ"، كما حصلت على دراسات إضافية في اللغة الألمانية.



وبمجرد عودتها إلى بيونغيانغ، بدأت كيم يو جونغ رحلتها مع السياسة، وترقت في المناصب، فشغلت منصب مدير الدعاية في حزب العمال الكوري الشمالي الحاكم، وعادة ما تظهر في اللقاءات الرسمية إلى جانب الزعيم كيم جونغ أون، ويعتقد أنها تشغل المنصب ذاته حاليا إلى جانب عملها كمستشارة شخصية له.



ويعتقد أنها لعبت دورا في دفع عجلة المفاوضات بين بيونغيانغ والغرب بهدف احتواء التوتر الذي يسببه البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، لا سيما بعد حضورها اللافت في قمة سنغافورة العام الماضي بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.



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إحصاءات فيروس كورونا المصابون - المتعافون - الوفيات - وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ أمام صحافيين، أن "الصين لطالما عززت التعاون الدولي بشأن الوقاية من الأوبئة بشكل مفتوح وشفاف ومسؤول".



ودعت ميركل الحكومة الصينية إلى التحلي بأكبر قدر من الشفافية حول كيفية "نشوء" فيروس كورونا المستجد، في وقت توجه اتهامات إلى بكين بأنها قللت من حجم آثار الوباء على أراضيها.



وقالت ميركل في مؤتمر صحافي: "كلما كانت الصين شفافة في موضوع نشوء الفيروس، كان ذلك أفضل للجميع في العالم بهدف أخذ العبر".



ولدى سؤاله عن هذه التصريحات، أكد غينغ أن بلاده وألمانيا تحافظان على "تواصل وثيق" لمكافحة الوباء معا.



وفي ما يخصّ الجدل القائم حول مصدر الفيروس الذي سجلت أول الوفيات بسببه في أواخر العام 2019 في مدينة ووهان وسط الصين، شدّد المتحدث على أن هذه المسألة تعود إلى كفاءة الباحثين.



أخبار ذات صلة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ميركل تضم صوتها لـ"منتقدي الصين" وتدعوها إلى "الشفافية" واتهمت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة الصين بأنها لم تتصرف بشكل فعّال في الأسابيع الأولى من الوباء، وبأنها "أخفت" أعداد الضحايا على أراضيها.



ونفى المختبر الصيني الذي وجهت إليه وسائل إعلام أميركية أصابع الاتهام كمصدر محتمل لكورونا المستجد، بشكل قاطع، أي مسؤولية له في تفشي وباء كوفيد-19.



ورفضت الصين، الاثنين، طلبا تقدمت به أستراليا للتحقيق في طريقة إدارة بكين للأزمة.



وشكك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشفافية بكين بعد ظهور أول إصابات لديها، وقال لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "من الواضح أن هناك أشياء حدثت ولا نعرفها".



ويرجّح غالبية العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل من الحيوان إلى الانسان، تحديدا في سوق شعبية في ووهان تبيع حيوانات برية حية، لكن وجود المختبر على بعد بضعة كيلومترات من السوق ساهم في زيادة التكهنات حول احتمال تسرب الفيروس من هذه المنشأة الحساسة.



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وبحسب "سكاي نيوز"، فإن التقرير توقع أن تكون الوفيات أعلى بكثير في كل من إنجلترا وويلز، وتشمل البيانات ما جرى الإعلان عنه حتى العاشر من أبريل الجاري.



ووضع مكتب الإحصاءات البريطاني، هذه التقديرات الجديدة، بعدما احتسب الأشخاص الذين توفوا خارج المستشفيات، ولم يتلقوا العلاج إثر إصابتهم بالفيروس.



وإلى غاية العاشر من أبريل، توفي 13 ألفا و121 شخصا من جراء فيروس كورونا المستجد في كل من إنجلترا وويلز، وهذا الرقم أعلى بنسبة 41 في المئة مقارنة من توفوا في مستشفيات المملكة المتحدة، خلال الفترة نفسها.



ووصف حزب العمال هذه الأرقام بالمحزنة والصادمة، قائلا إنها تظهر الأزمة المتنامية لمسالة الرعاية الاجتماعية في البلاد.



وكشف التقرير البريطاني الذي صدر حديثا، أن إنجلترا وويلز سجلتا 1662 حالة وفاة بسبب كورونا خارج المستشفيات، حتى العاشر من أبريل الجاري.



وأوردت الإحصاءات أن 1043 من هذه الوفيات كانت في ور للرعاية، وذلك في غضون أسبوع واحد فقط، فيما بلغت وفيات الأسبوع الذي سبقه 217 وفاة.



في غضون ذلك، سجلت 466 حالة وفاة في بيوت خاصة، فيما يقول خبراء إن أشخاصا كثيرين يصابون بالمرض دون أن يعرفوا لكنهم يواصلون نقل العدوى إلى الغير.



