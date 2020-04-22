ايطاليا:رقم قياسي للمتعافين من فيروس كورونا

انسامد - 22 ابريل - نيسان - اعلنت إدارة الحماية المدنية أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد في العدد اليومي للأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا في إيطاليا ، حيث ارتفع العدد الإجمالي بمقدار 2723 إلى 51600. كان الارتفاع اليومي يوم الاثنين في التعافي 1822.



كما أفاد القسم عن انخفاض حاد في المصابين في إيطاليا بـالفيروس وان هناك حاليا 107709 مصابا بانخفاض 528 عن الاثنين. يوم الاثنين ، انخفض عدد المصابين لأول مرة هنا منذ بدء الوباء ، بنسبة 20 بالمائة.



واكدت الإدارة إن 24،648 شخصًا لقوا حتفهم بعد الإصابة بالفيروس التاجي ، بزيادة 534. وارتفع يوم الاثنين إلى 454.



وقالت إدارة الحماية المدنية إن الاتجاه نحو الانخفاض في حالات الإصابة بالفيروس التاجي للعناية المركزة استمر يوم الثلاثاء مع انخفاض إجمالي 102 إلى 2471.



العدد الإجمالي للمسحات التي تم أخذها هو 1،450،150 ، بزيادة 52،126 عن الاثنين. تم أخذ أكثر من 680،000 في لومباردي وإميليا رومانيا وفينيتو.



