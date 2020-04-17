وزير الصحة الألماني: وباء فيروس كورونا تحت السيطرة

أنسامد - 17 ابريل / نيسان - أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم / الجمعة / أن وباء فيروس كورونا المستجد بات تحت السيطرة في ألمانيا.



وقال شبان في مؤتمر صحفي: يمكننا الآن القول إن الأمر نجح. نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية الى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير، مشيرا إلى أن الإجراءات الحالية لمكافحة جائحة كورونا في ألمانيا حققت نجاحا.



جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المانيا ارتفع إلى 133 ألفا و830 حالة بعد تسجيل 3 آلاف و380 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3 آلاف و868 بعد تسجيل 299 حالة وفاة جديدة.



