إيطاليا تخفف إجراءات الإغلاق بعد انخفاض معدلات فيروس كورونا

انسامد - 15 ابريل - نيسان - قررت الحكومة في إيطاليا، الثلاثاء، السماح بإعادة فتح بعض المحال التجارية والأعمال في مناطق عدة من البلاد، وفقًا لمرسوم حكومي بتوقيع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وذلك بعد انخفاض معدلات الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.



وبموجب القرار الحكومي الساري حتى 3 مايو آيار المقبل، سيتم فتح متاجر الكتب والمغاسل والمحلات التجارية ومحلات الملابس للأطفال الرضع والأطفال، في الوقت الذي أجلت فيه بعض المناطق في إيطاليا تأجيل تنفيذ تلك القرارات الجديدة.



وقررت الحكومة توسيع قائمة أنشطة الإنتاج المسموح بها، والتي تشمل تصنيع الإلكترونيات، ورعاية الغابات والمساحات الخضراء، والأعمال الهيدروليكية وتجارة الجملة لمنتجات الورق والكرتون.



وهذه القرارات هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل حددتها الحكومة الإيطالية لعودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها بعد السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال جياني ريزا مدير الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة، إن المرحلة الثانية ستبدأ فقط في وقت ما بعد 3 مايو المقبل، مشيرًا في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، إلى أن معدل الوفيات ومنحنى الوباء في إيطاليا يظهر "إشارات إيجابية تحتاج إلى تعزيز في الوقت المناسب".



وينص القرار الحكومي على عدم السماح بتنفيذ ذلك التخفيف في إقليمي لومباردي وفينيتو، وهما أكثر المناطق تضررًا من تفشي الوباء.



وفي لاتسيو، وهي منطقة العاصمة روما، يُسمح بفتح متاجر الكتب اعتبارًا من