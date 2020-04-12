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وزير الصحة الكويتي: شفاء 9 حالات من كورونا
    أنسامد - 12 ابريل / نيسان - أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح اليوم / الأحد / شفاء 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 142 حالة.

    وأضاف باسل الصباح أن الحالات الـ9 تضمن 7 مواطنين ومقيمين اثنين، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا.

    وأشار إلى أنه سيتم نقل الحالات الـ9 إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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