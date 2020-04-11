كونتي: تمديد إجراءات الإغلاق الصارمة ضد كورونا حتى 3 مايو

انسامد - 11 أبريل / نيسان - أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوم أمس الجمعة أن حكومته قررت تمديد إجراءات الإغلاق الصارمة لمكافحة انتشار الفيروس التاجي كورونا حتى 3 مايو.



وقال إن تخفيف الإجراءات الآن سيكون بمثابة إلغاء لكل التضحيات التي تم تقديمها حتى الآن.



كانت إيطاليا في حالة إغلاق ، وشهدت إغلاق جميع الأنشطة والأنشطة ما عدا الأساسية ، واضطر الأشخاص إلى البقاء في المنزل قدر الإمكان ، لمدة شهر.



وقد أبطأت التدابير بشكل كبير انتشاار فيروس كورونا المستجد ولكن مازال هناك ما يقرب من 4000 حالة إصابة جديدة بالفيروس تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة. وقد اودى الفيروس التاجي بحياة 18،849 شخصا حتى الآن في إيطاليا.



وقال رئيس مجلس الدولة إنه سيكون هناك بعض التغييرات الطفيفة على الإغلاق ، بما في ذلك فتح متاجر الكتب ومحلات بيع الملابس للأطفال حتى يوم الثلاثاء.



