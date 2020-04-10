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بوريل: قوة أوروبا في العالم تبدأ من الداخل
    أنسامد - 10 ابريل / نيسان - قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل اليوم / الجمعة / إن قوة الاتحاد الأوروبي في العالم تبدأ من الداخل.

    ورحب بوريل في تغريدة له في موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على خطة انقاذ بقيمة 500 مليار يورو لحماية سوق العمل والشركات في الاتحاد جراء انتشار وباء كورونا في أوروبا.

    وأضاف أن الاتفاق يُعد خطوة هامة لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا، كما أنه سيساعد على تجنب فقدان الوظائف.

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