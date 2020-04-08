مسؤول صحي ايطالي: المنحنى الوبائي في إيطاليا بدأ بالانحدار

نسامد - 8 أبريل / نيسان - قال مسؤل صحي بالدفاع المدني الايطالي جيوفاني ريتزا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر الدفاع المدني في روما، : "أخيرا، يبدو أننا بدأنا نشهد انخفاضا في الحالات الجديدة. يبدو أن المنحنى الوبائي، بعد مرحلة الاستقرار، يميل إلى الانحناء إلى الأسفل".



وأضاف المسؤول الصحي الإيطالي مع ذلك: "لكن دعونا ننتظر غدا أو بعد غد، قبل أن نتنفس الصعداء".



وأوضح: "نأمل أن نشهد تباطؤا ملموسا، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا دائما أن الفيروس سيبقى بين السكان، حتى لو وصلنا إلى صفر إصابة في أسبوع أو شهر، فلن نكون طلقاء جميعنا".



وتابع ريتزا: "نخوض معركة قاسية ضد الفيروس. يجب أن نحافظ بدقة على جميع تدابير التباعد الاجتماعي، لأن أي استرخاء يمكن أن يعني استئناف دورة جديدة".



