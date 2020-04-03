جوزيبي كونتي يطلب من الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر شجاعة

أنسامد - 3 ابريل / نيسان - دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم / الجمعة / الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر طموحا ووحدة وشجاعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك ردا على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.



وكتب كونتي في مقال نشرته صحيفة "لاريبوبليكا" الايطالية ردا على رسالة أورسولا فون دير لاين التي نشرتها نفس الصحيفة: حان الوقت لإظهار المزيد من الطموح والمزيد من الوحدة والشجاعة.



وتابع: في مواجهة عاصفة مثل Covid-19 التي تؤثر علينا جميعا، ليست هناك حاجة إلى سترة نجاة لإيطاليا، ولكن لقارب نجاة أوروبي قوي يقود دولنا الموحدة إلى مكان آمن.



