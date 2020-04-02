تراجع وفيات كورونا في إيطاليا.. وإسبانيا تصل الذروة

انسامد - 2 ابريل - نيسان - قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، الأربعاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا قفز بواقع 727 حالة إلى 13155، وهو ما يمثل زيادة أقل قليلا من تلك المسجلة الثلاثاء، وأدنى عدد يومي للوفيات بالمرض في البلاد منذ 26 مارس.



لكن عدد الإصابات الجديدة ارتفع بوتيرة أكبر من اليوم السابق، حيث زاد بواقع 4782 حالة مقارنة بزيادة قدرها 4053 إصابة الثلاثاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في إيطاليا إلى 110574.



من ناحيتها أعلنت إسبانيا الأربعاء، تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد، بلغ 864 في 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات الى أكثر من 9 آلاف، وذلك بعد شهرين من الكشف عن الإصابة الأولى في البلاد