إيطاليا - كورونا:ارتفاع وفيات الأطباء

انسامد - 31 مارس - اذار - قال اتحاد نقابات الأطباء في إيطاليا، الإثنين، إن عدد الوفيات بين الأطباء الإيطاليين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ارتفع إلى 63.



ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية الرسمية عن الاتحاد قوله إن ارتفاع حصيلة الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا، جاء بعد وفاة طبيبين آخرين اليوم، وهما الطبيبة غويدا ريفا، من منطقة بيرغامو في إقليم لومبارديا (شمال البلاد)، إضافة إلى طبيب أمراض النساء، فالتر تارانتيني، من مدينة فورلي الكائنة في الشمال الشرقي لوسط إيطاليا.



وأشار اتحاد نقابات الأطباء في إيطاليا إلى أن حوالي 8.538 عاملاً في مجال الصحة مصابون الآن بالوباء، أي بزيادة قدرها 595 حالة في اليوم السابق.



ومنذ تفشي فيروس كورونا، يواجه الأطباء الإيطاليون أوقاتا عصيبة، حيث تخطت الإصابات في البلاد 100 ألف حالة، الإثنين، ليصبح الإجمالي 101739، بعد 40 يومًا من اكتشاف المريض رقم واحد في مدينة كودوغنو في لومبارديا.



ورغم تسجيل إيطاليا 812 حالة وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، إلا أن هناك تباطؤ في وتيرة تسجيل الإصابات الجديدة، وتعافى 1590 شخصًا، وهو أعلى مستوى للشفاء منذ ظهور الوباء. وهو ما يجعل إجمالي المتعافين 14,620