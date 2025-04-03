اطلاق تعاون رياضي جديد في تريستا: بطولة جولف فريدة من نوعها

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - تستعد مدينة تريستا الإيطالية لاستقبال حدث رياضي مميز في عام 2025، حيث يعلن فندق "7" عن تعاون جديد مع DoubleTree by Hilton لإطلاق بطولة جولف حصرية. تقع البطولة في قلب المدينة، حيث يتم تنظيمها داخل ملعب جولف ذو 18 حفرة، الذي يبعد بضعة أمتار فقط عن مركز المدينة.الطبعة الثالثة من البطولة تتسم بتوسيع التعاون مع مدن أخرى، حيث يشارك العديد من اللاعبين المرموقين من مختلف أنحاء إيطاليا وحول العالم، الذين سيستعرضون مهاراتهم في واحدة من أكثر المواقع التاريخية في المنطقة. سيكتمل الحدث بتسليط الضوء على المواقع الثقافية والإنجازات التي حققها الرعاة، مما يضفي بعدًا فريدًا على البطولة.ستتاح للمشاركين والضيوف فرصة للاستمتاع بتجربة استثنائية من خلال جولة داخل العديد من الأماكن التاريخية والثقافية المميزة في تريستا. كما سيتم عرض إصدارات خاصة للاعبي الجولف في أماكن غير تقليدية، مثل الحجرة المركزية داخل المسرح الروماني وداخل الحافلات والريف المحيط بالمدينة. وستساهم هذه التجارب الفريدة في خلق ذكريات لا تُنسى للمشاركين.لأول مرة، سيتم مرافقة اللاعبين في البطولة من قبل طلاب معهد دافنشي-كارلي-ساندرينيللي، الذين سيتخذون دور المرشدين طوال اليوم، مما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل مع الجيل الجديد من الشباب الموهوبين.من المتوقع أن يتم إطلاق أغنية جديدة، بالإضافة إلى تفاصيل إصدار 2025، في وقت قريب جدًا من الشهر المقبل. (أنسامد).

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