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فيكارا يتوج ببطولة جائزة فيليبي في سباق الشاطئ

02 أبريل 2025, 09:46

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 2 - روما - توج جيوفاني فيكارا ببطولة جائزة فيليبي المخصصة لسباق الشاطئ، والتي أقيمت على شاطئ مونديلو في مدينة باليرمو الإيطالية.

فيكارا، الرياضي من مدينة ميسينا، والذي يعد بطل العالم لعام 2021 وحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2023، تمكن من التفوق في النهائي على الليتواني جاليسانكيس ليحصد المركز الأول.

وفي تعليقه على فوزه، صرح فيكارا: "كان سباقًا مذهلاً، وأنا سعيد جدًا بهذه النتيجة. لم أصل إلى قمة مستواي بعد، لأن الموسم لا يزال في بدايته. هذه النتيجة تؤكد أن العمل مستمر في الاتجاه الصحيح.

خطوة بخطوة، أتطلع الآن إلى المرحلة الثانية. من المهم أن نثبت جدارتنا في كل سباق على حدة. كل مرحلة من مراحل سباق تروفيو فيليبي لها قصتها الخاصة." أما في سباق الرجال، فقد حل النمساوي يوري سوتشاك، الذي يمثل فريق بيلورو للتجديف، في المركز الثالث، بينما حصل جابرييل لوكونسول على المركز الرابع.

في سباق السيدات، فازت النمساوية تابيا مينيشماير بالميدالية الذهبية في فردي السيدات بعد تفوقها على مواطنتها كيارا هالاما في النهائي، بينما حصلت البرتغالية بارينتي على الميدالية البرونزية.

أما المركز الرابع فكان من نصيب ماريا إيلينا زيربوني (CC Saturnia).

وفي فئة الزوجي المختلط، فاز فريق البرتغال (باتيستا، كوستا) بالميدالية الذهبية، متفوقًا على فريق بيلورو للتجديف (سوشاك، كوندورسو) والنمسا (هالاما، فيزينجر). (أنسامد).

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