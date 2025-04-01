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موتو جي بي: بانيايا يفوز بالجائزة الكبرى للأمريكتين

01 أبريل 2025, 09:44

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - أبريل 1 - روما - فاز الإيطالي فرانشيسكو بانيايا، بطل العالم مرتين في موتو جي بي، بجائزة الأمريكتين الكبرى في أوستن، تكساس، منهيًا بذلك البداية المثالية لموسم زميله في فريق دوكاتي المصنعي، مارك ماركيز.

انسحب الإسباني ماركيز، بطل موتو جي بي ست مرات، والذي فاز بأول سباقين من الموسم، بالإضافة إلى سباقي السرعة وسباق السرعة يوم السبت في أوستن، من السباق في اللفة التاسعة وهو في الصدارة.

حلّ شقيق ماركيز، أليكس ماركيز، من فريق دوكاتي الفرعي BK8 Gresini Racing، ثانيًا ، بينما جاء فابيو دي جيانانتونيو، من فريق بيرتامينا إندورو VR46، ثالثًا على متن دراجة دوكاتي أخرى. وبهذا الفوز السادس لأليكس ماركيز في المركز الثاني هذا الموسم، صعد إلى صدارة الترتيب برصيد 87 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة على شقيقه.

ويحتل بانيايا المركز الثالث برصيد 75 نقطة. (أنسامد).

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