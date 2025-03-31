المتزلجة الإيطالية برينيوني: أحاول أن أتعلم من أخطائي

(أنسامد) - مارس 31 - روما - قالت المتزلجة الإيطالية فيديريكا برينيوني، إنها تحاول دائما أن تتعلم من أخطائها، مؤكدة أن الموسم الماضي كان استثنائيا.وأضافت لدى عودتها من الولايات المتحدة بعد فوزها بكأس العالم للتزلج على الجليد: كنت متحمسة طوال الشتاء، لقد كان موسمًا رائعًا. كل عطلة نهاية أسبوع كنت أشعر بالحماسة. كان شرفًا وفخرًا لي.وتابعت: "هذا الشتاء حققت 10 انتصارات و16 تتويجا في 24 سباقًا.الشيء الوحيد الذي كنت واثقة منه هذا العام هو التزلج وما يمكنني فعله على المنحدرات.وأشارت إلى أنها تمكنت من التركيز في كل جولة.وأشارت: "الجزء الأصعب كان تحويل نتائج التدريب إلى نتائج في السباقات.في العام الماضي كنت في المركز الثاني، لكن هذا العام حاولت أن أتعلم من أخطائي مرة أخرى.وأردفت قائلة: عملت على نفسي لتحسين الأداء. كل شيء سار بشكل رائع، وهناك بعض الأشياء التي يمكن تحسينها." (أنسامد).

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